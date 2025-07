Sie wollten an Bargeld und Kryptowährung, doch das Opfer informierte einen Bankangestellten. Nun fielen die Urteile.

Zweibrücken (dpa/lrs) – Unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubs und gefährlicher Körperverletzung hat das Landgericht Zweibrücken drei Männer zu Gefängnisstrafen zwischen fünf und sechseinhalb Jahren verurteilt. Das teilte eine Sprecherin der Justiz mit. Zudem soll ein Wert sogenannter Taterträge von 10.300 Euro eingezogen werden.

Die Angeklagten sollen einen Mann entführt und mit Gewalt zur Herausgabe einer Geldsumme im fünfstelligen Bereich sowie von Kryptowährungen im sechsstelligen Bereich gezwungen haben. In einer Bank in Luxemburg gelang es dem Opfer demnach, über einen Mitarbeiter die Polizei zu verständigen und so die Festnahmen zu erwirken.