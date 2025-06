Unbekannte entfernen in Kaiserslautern gewaltsam Gedenksteine. Diese sollen ersetzt werden - bis dahin soll ein Provisorium helfen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Die in Kaiserslautern gestohlenen Stolpersteine zum Gedenken an eine von den Nazis vertriebene jüdische Familie sollen bald durch neu angefertigte Stolpersteine ersetzt werden. Bis dahin sollen provisorische Stolpersteine aus einem 3D-Drucker die Lücke füllen, wie die Stolperstein-Initiative Kaiserslautern berichtete. Die neuen Gedenksteine seien bereits geliefert worden und sollen bald eingesetzt werden. Dies soll gemeinsam mit anderen Stolpersteinen geschehen, die wegen Bauarbeiten zwischenzeitlich herausgenommen werden mussten.

Antisemitischer Hintergrund vermutet

Die Tat ist weiterhin nicht geklärt. Die bisherigen Ermittlungen hätten keine Hinweise zu Tätern oder Tatmotiv ergeben, erklärte die Polizei auf dpa-Anfrage. Die Vermutung einer antisemitisch motivierten Tat liege aber nahe. Daher habe das Fachkommissariat für politisch motivierte Kriminalität die Ermittlungen übernommen.

Am 15. Mai hatten Unbekannte die Stolpersteine in der Kaiserslauterer Innenstadt gewaltsam entfernt. Die Gedenksteine erinnerten an die jüdische Familie Hené, deren Vater und Mutter später von den Nazis ermordet wurden.