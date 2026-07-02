Bad Münster am Stein (dpa/lrs) – Eine 15-köpfige Entenfamilie hat für die Sperrung einer Bundesstraße im Landkreis Bad Kreuznach gesorgt. Die beiden Elterntiere und ihre Küken hätten sich bei Bad Münster am Stein auf der Fahrbahn befunden, teilte die Polizei mit. Um sowohl den Verkehr als auch die Tiere zu schützen, wurde die Straße kurzfristig in eine Fahrtrichtung gesperrt – die Entenfamilie watschelte weiter zu einer Bahnunterführung. Schließlich gelang es den Einsatzkräften, die Enten einzufangen. Diese wurden an einer sicheren Stelle wieder in Freiheit entlassen.

© dpa-infocom, dpa:260702-930-323522/1