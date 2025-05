Koblenz (dpa/lrs) – Der FV Engers hat den Rheinlandpokal gewonnen und sich für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Der Fünftligist setzte sich im Oberliga-Derby gegen Rot-Weiß Koblenz mit 2:0 (0:0) durch. Damit sicherte sich das Team aus Neuwied eine garantierte Prämie von rund 210.000 Euro für die Erstrunden-Teilnahme im August. Wadym Semtschuk (75. Minute) und Goran Naric (90.+5) schossen die Tore für Engers.

Die Fans der Gäste, die mit dem Linienbus aus dem nur rund 13 Kilometer entfernten Neuwied ins Koblenzer Stadion am Oberwerth gekommen waren, sahen von Beginn weg eine engagierte Leistung ihres Teams. Ein Tor wurde wegen Abseits aberkannt. Koblenz, das sich in den beiden Oberliga-Saisonbegegnungen noch durchgesetzt hatte, kämpfte sich nur langsam in das Match.

Doch dann landete ein langer Einwurf der Gäste, der noch von einem Koblenzer Abwehrspieler verlängert wurde, genau vor den Füßen von Semtschuk. Der Ukrainer schloss mit einem platzierten Schuss in die linke Ecke ab. Naric sorgte für den Schlusspunkt und einen erfolgreichen Abschied des langjährigen Trainers Sascha Watzlawik, der nach 13 Jahren aufhört. Für Engers ist es nach 2020 und 2022 die dritte Teilnahme im DFB-Pokal.