Wahlausschuss tagt
Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl wird erwartet
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz - Briefwahl
Die CDU war am 22. März erstmals nach 35 Jahren wieder stärkste Partei bei einer Landtagswahl in Rheinland-Pfalz geworden. (Archivbild)
Michael Brandt. DPA

Während die Sondierungen von CDU und SPD schon laufen, wird der Landeswahlausschuss das endgültige Resultat der Wahl verkünden, die die politische Landschaft von Rheinland-Pfalz stark verändert hat.

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Mainz (dpa/lrs) – Rund anderthalb Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz wird an heute die Bekanntgabe des endgültigen Ergebnisses erwartet. Dafür tritt der Landeswahlausschuss in Mainz zu einer öffentlichen Sitzung zusammen (10.00 Uhr).

Aus der Wahl am 22. März war die CDU nach dem vorläufigen Ergebnis erstmals nach 35 Jahren wieder als stärkste Partei hervorgegangen und lag mit 31,0 Prozent der Stimmen vor der seit 1991 ununterbrochen in Mainz regierenden SPD mit 25,9 Prozent. Auf Rang drei folgte die AfD, die mit 19,5 Prozent ihr bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in einem westdeutschen Bundesland holte. Die Grünen landeten bei 7,9 Prozent.

Die Linke (4,4 Prozent) schaffte nicht den erstmaligen Einzug in den Landtag, die Freien Wähler (4,2 Prozent) und die bisher in einer Ampelkoalition mitregierende FDP (2,1 Prozent) flogen aus dem Landesparlament.

Ankündigung

© dpa-infocom, dpa:260402-930-897439/1

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Politik

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