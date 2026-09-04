Fischzucht
Endgültiges Aus für Völklinger Fischzuchtanlage
Meeresfischzucht im Saarland
Die Anlage hat ihren Betrieb Ende August eingestellt (Archivfoto)
Oliver Dietze. DPA

Die Suche nach Investoren blieb erfolglos: Die Fischzuchtanlage in Völklingen hat den Betrieb eingestellt. Was mit den Beständen geschah.

Lesezeit 1 Minute

Völklingen (dpa/lrs) – Die insolvente Fischzuchtanlage in Völklingen hat ihren Betrieb eingestellt: Es sei nicht gelungen, einen neuen Besitzer zu finden, teilte Insolvenzverwalter Udo Michalsky in St. Ingbert mit. Die Fischbestände seien überwiegend nach Italien und an Restaurants verkauft worden. Zuvor hatte die «Saarbrücker Zeitung» darüber berichtet.

Der Geschäftsbetrieb sei Ende August eingestellt worden, teilte Michalsky mit. Nun fänden noch die üblichen insolvenzrechtlichen Abwicklungsmaßnahmen statt.

Im Frühjahr hatte die Betreiberin der Völklinger Fischzuchtanlage, die Infinite Sea GmbH, Insolvenz angemeldet. Der Betrieb solle weitergeführt werden, es laufe die Suche nach Investoren, hieß es damals. In der Anlage wurde vor allem Kingfish, auch Gelbschwanzmakrele genannt, gezüchtet.

© dpa-infocom, dpa:260904-930-631435/1

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Wirtschaft

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