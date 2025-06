Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Vincent Wagner will als neuer Trainer der SV Elversberg weiter für Furore mit dem saarländischen Zweitligisten sorgen. «Mutig, clever, intensiv – so wollen wir Fußball spielen», kündigte der Nachfolger von Horst Steffen bei seiner Vorstellung an. «Das ist das, was ich bisher von der Mannschaft gesehen habe, und das wollen wir auch.»

Der 39-Jährige konnte zum Trainingsauftakt mit fünf Neuzugängen planen, darunter die Offensivkräfte Stürmer Luca Pfeiffer (VfB Stuttgart) und Bambasé Conté (ausgeliehen von der TSG Hoffenheim). In Elversberg löste er den langjährigen Erfolgscoach Steffen ab (zu Werder Bremen), mit dem der Außenseiter zuletzt knapp in der Aufstiegsrelegation gescheitert war.

Personalplanung «nicht fertig»

Mit Wagner, Vater von drei Töchtern und studierter Sport- und Geschichtslehrer, als neuem Verantwortlichen ist Elversberg «sehr glücklich», so der neue Sportvorstand Nils-OleBook. Der neue Chefcoach sei einer, «der unsere Stärken weiter zum Vorschein bringen und menschlich mit unseren Spielern umgehen kann.» Mit der Personalplanung des neuen Kaders sei man «noch nicht fertig.»