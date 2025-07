Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Die SV Elversberg hat die Generalprobe eine Woche vor dem Zweitliga-Auftakt verpatzt. Die Saarländer unterlagen dem niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard nach 2:0-Führung noch mit 2:3. Vor rund 4.500 Zuschauern im Stadion an der Kaiserlinde schossen SVE-Stürmer Bambasé Conté sowie Sittards Paul Gladon jeweils zwei Tore. Owen Johnson erzielte für die Sittard den Siegtreffer.

Von Beginn an ging es munter hin und her. Glück hatte Elversberg um seinen neuen Kapitän Lukas Pinckert, dass die Gäste in der Anfangsphase einen Elfmeter vergaben. In der 25. Minute hatten die Gastgeber selbst die Chance vom Punkt in Führung zu gehen – doch Carlo Sickinger scheiterte.

Letzter Test beim FC Homburg

Der von Hoffenheim ausgeliehene Conté nutzte dann per Flugkopfball kurz vor der Pause die nächste Chance und legte später nach. Nachdem Wagner munter durchgewechselt hatte, kamen die Niederländer besser ins Spiel und drehten noch mit drei Toren die Partie.

Am 2. August startet Elversberg mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg in die neue Saison.