Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg hat Jason Ceka für ein Jahr an den niederländischen Erstligisten SC Cambuur Leeuwarden verliehen. Der 26 Jahre Offensivspieler besitzt bei den Saarländern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Ceka kam im Vorjahr vom Zweitligisten 1. FC Magdeburg zur SVE, für die er in der Hinrunde aber nur sieben Spiele absolvierte. In der Rückrunde der Vorsaison spielte er auf Leihbasis für Dynamo Dresden. Das Leihgeschäft war möglich, weil die Transferphase in den Niederlanden einen Tag später als in Deutschland endete.

«Durch die erhöhte Konkurrenzsituation innerhalb des Kaders wäre es für Jason schwierig geworden, auf Spielzeit zu kommen. Dementsprechend ist es für alle Parteien eine sinnvolle Lösung, in Holland wertvolle Minuten zu sammeln», sagte Elversbergs Sportdirektor Christian Weber.