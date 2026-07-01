Nicolas Kristof ist einer der Erfolgsgaranten bei der SV Elversberg. Und das soll auch so bleiben. Der 26-Jährige will dem Bundesliga-Neuling bis mindestens 2029 treu bleiben.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg hat den Vertrag mit Stammtorwart Nicolas Kristof vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 30. Juni 2029 verlängert. Zu den Vertragsdetails machte der saarländische Fußball-Club keine Angaben.

Kristof war im Sommer 2021 vom FC-Astoria Walldorf nach Elversberg gewechselt und avancierte nach einem halben Jahr zur Nummer eins. Für die SVE kam er in bislang 165 Pflichtspielen zum Einsatz. Der gebürtige Heidelberger hat damit großen Anteil an der Erfolgsgeschichte der Elversberger, die in der kommenden Saison erstmals in der Bundesliga spielen.

Sportdirektor Weber: «Eckpfeiler der Aufstiegsmannschaft»

«Wir freuen uns sehr, dass wir den Vertrag von Nicolas verlängern konnten und uns dadurch ein weiterer Eckpfeiler der Aufstiegsmannschaft erhalten bleibt. Er ist mit uns gemeinsam den Weg aus der Regionalliga bis in die 1. Bundesliga gegangen und hat einen großen Beitrag zur fantastischen Entwicklung der SVE geleistet», sagte SVE-Sportdirektor Christian Weber.