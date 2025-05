Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Abwehrspieler Maximilian Rohr hat seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten SV Elversberg vorzeitig verlängert. Das Arbeitspapier des 29-Jährigen, das grundsätzlich noch in der kommenden Saison gültig sei, laufe nun um zwei weitere Jahre bis Sommer 2028, teilte der Club mit.

Der 1,93 Meter große Innenverteidiger kam im vergangenen Sommer vom SC Paderborn nach Elversberg. In der Liga wurde er bislang 23 Mal eingesetzt und stand dabei 22 Mal in der Startelf. Er freue sich «jetzt schon auf die Zukunft und die gemeinsamen Herausforderungen, die hier noch auf uns warten», sagte der 29-Jährige. Die Saarländer stehen in der 2. Liga aktuell auf dem Relegationsplatz drei, der am Saisonende zur Teilnahme an Aufstiegsspielen zur Bundesliga berechtigt.