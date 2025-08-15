Die SV Elversberg setzt auch in den kommenden Jahren auf Kapitän Lukas Pinckert. Der Innenverteidiger reifte zuletzt zum Leistungsträger bei den Saarländern.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat den Vertrag mit Innenverteidiger Lukas Pinckert vorzeitig bis Sommer 2028 verlängert. Das teilte die SVE zwei Tage vor der ersten Runde des DFB-Pokals beim SSV Ulm mit.

Pinckert war 2022 von Viktoria Berlin nach Elversberg gewechselt. Mit den Saarländern schaffte er den Aufstieg in die 2. Bundesliga, in der er sich zum Stammspieler entwickelte. In der vergangenen Spielzeit absolvierte er 36 Pflichtspiele für die SVE und war aus dem Abwehrzentrum nicht mehr wegzudenken. Als Lohn wurde der 25-Jährige in diesem Sommer zum neuen Mannschaftskapitän ernannt.

«Lukas hat in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen. Er übernimmt auf dem Platz viel Verantwortung und ist zu einer wichtigen Persönlichkeit unseres Vereins gereift. Wir freuen uns, dass wir mit der Verlängerung ein entsprechendes Signal setzen können», sagte Elversbergs Sportvorstand Ole Book laut Mitteilung.