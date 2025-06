Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Mit einem breiten Lächeln und einem Handschlag für jeden Anwesenden ist Vincent Wagner in seine Amtszeit bei der SV Elversberg gestartet. «Mutig, clever, intensiv – so wollen wir Fußball spielen», kündigte der Nachfolger von Horst Steffen beim saarländischen Zweitligisten an. «Das ist das, was ich bisher von der Mannschaft gesehen habe, und das wollen wir auch.»

Steffen hatte nach sieben Jahren an der Kaiserlinde und dem so knapp verpassten Bundesliga-Aufstieg den Dorfverein flugs gen Werder Bremen verlassen – und hinterlässt ein großes Erbe. Wagner sieht das nicht als Belastung, sondern so: «Ich bin da eher dankbar, dass ich eine Mannschaft übernehmen darf, die Fußball so spielt, wie ich mir das vorstelle.»

Erst mal ein «Reiheneckhaus»

Der 39-Jährige freut nach so manchen Stationen im Ruhrgebiet und zuletzt als U23-Chefcoach bei der TSG 1899 Hoffenheim natürlich über den Karrieresprung. Die Herausforderungen sind nicht nur sportlicher Natur: Eine Aufgabe, so Wagner ganz offen, sei es auch, «ein schönes, kleines Reiheneckhaus zu finden».

Bei seiner ersten Pressekonferenz in Elversberg erklärte Wagner auch bereitwillig seine private Situation «Wir haben zu Hause tatsächlich vier Frauen. Wir haben drei Kinder und sind meistens glücklich verheiratet. Ich denke, meine Frau würde das so bestätigen.»

Seine Familie hat übrigens schon stressigere Zeiten erlebt – als Wagner nicht nur als Trainer arbeitete, sondern auch sein Referendariat als Sport- und Geschichtslehrer machte. Derzeit absolviert der frühere Fußballer von Rot-Weiß Essen nebenbei noch den Lehrgang für die Pro Lizenz beim DFB.

Mit Hoffenheims zweiter Mannschaft ist Wagner kürzlich in die 3. Liga aufgestiegen. Das Wort Aufstieg nimmt in Elversberg – wie schon zuletzt fast bis zum Saisonende beim Sensationsteam – niemand in den Mund.

«Sehr, sehr starke Mannschaft»

«Es war schon eine große und etwas überraschende Aufgabe, einen neuen Trainer zu finden», räumte Sportvorstand Nils-Ole Book ein. Der neue Chefcoach sei einer, «der unsere Stärken weiter zum Vorschein bringen und menschlich mit unseren Spielern umgehen kann.» Mit der Personalplanung des neuen Kaders sei man «noch nicht fertig.».

Einige Neuzugänge stehen schon fest wie die Offensivkräfte Luca Pfeiffer (VfB Stuttgart) und Bambasé Conté (ausgeliehen von der TSG Hoffenheim). Der Verlust von Torjäger Fisnik Asllani, Elias Baum und Muhammed Damar wiegen aber schwer. Zudem ist Robin Fellhauer immer wieder bei Erstligisten im Gespräch.

Wer auch immer noch geht oder kommt, Book ist sich sicher: «Wir werden eine sehr, sehr starke Mannschaft nächstes Jahr haben.» Wagner hat jedenfalls einen Vertrag bis 2028 erhalten. «Vincent wird unseren bisherigen Weg nicht nur fortführen, sondern mit neuer Energie bereichern und entwickeln», sagte der Sportchef.

Ex-Profi Mike Frantz neuer Co-Trainer

Wagner bekommt zwei neue Co-Trainer an die Seite gestellt: Ex-Profi Mike Frantz (38) und Patrick Henle (35), mit dem er schon länger zusammenarbeitet. Was seine Vorbilder sind? «Es gibt viele Leute, an denen ich mich ein bisschen orientiere. Kloppo (Jürgen Klopp) ist auf jeden Fall spannend. (Pep) Guardiola natürlich auch. Vielleicht eine Mischung aus beiden.» Je ganzheitlicher man den Fußball sehe, «umso besser ist man aufgestellt».