Gelsenkirchen (dpa) – Elversbergs Trainer Horst Steffen bleibt auch vor den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nach eigenen Angaben völlig entspannt. «Das ist ein Beschluss, den ich vor einiger Zeit getroffen habe: Ich mache kein Drama mehr. Ich mache das Ganze nicht mehr mit», sagte der 56-Jährige nach dem 2:1-Sieg seiner Mannschaft auf Schalke.

Mit Begriffen wie «Druck» im Zusammenhang mit seinem Job könne er nichts anfangen. «Für mich ist das ein Spiel und wir spielen es, so gut wir es können», sagte Steffen.

Kapitän Fellhauer: «Wir haben nichts zu verlieren»

Die SV Elversberg hat die Chance, erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die Bundesliga aufzusteigen. Die Saarländer spielen an diesem Donnerstag und vier Tage später gegen den 1. FC Heidenheim in der Relegation.

«So richtig realisiert man das noch nicht», sagte Kapitän Robin Fellhauer. Wie sein Trainer stellte auch der 27-Jährige fest: «Wir haben etwas zu gewinnen, aber wir haben nichts zu verlieren.»