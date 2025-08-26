Ein Elfjähriger ist mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs. Es kommt zu einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger, bei dem beide verletzt werden.

Mainz (dpa/lrs) – Ein elfjähriger Fahrradfahrer und ein Fußgänger sind bei einem Zusammenstoß in Mainz verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Junge mit seinem Rad unberechtigt auf einem Gehweg unterwegs, als er mit dem Fußgänger kollidierte, der die Straße querte.

Der 36-jährige Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch der Elfjährige erlitt Verletzungen. Grundsätzlich dürften Kinder dieses Alters nicht mehr mit dem Fahrrad auf Gehwegen fahren, erläuterte die Polizei. Laut Straßenverkehrsordnung müssen demnach Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr Gehwege nutzen, bis zum zehnten Lebensjahr dürfen sie dies. Die genaue Unfallursache müsse noch ermittelt werden.