Bad Ems (dpa/lrs) – Knapp 30 Prozent der in Rheinland-Pfalz im ersten Halbjahr neu zugelassenen Autos waren rein elektrisch. Das seien rund sechs Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Landesamt mit. Zudem seien rund zehn Prozent der Neuzulassungen Plug-in-Hybride gewesen. Insgesamt seien in der ersten Jahreshälfte rund 55.900 Pkw in Rheinland-Pfalz neu zugelassen worden.

«Klassische Verbrennerfahrzeuge wie Benziner mit einem Anteil von 22 Prozent und Diesel mit einem Anteil von 13 Prozent sind weiter rückläufig», hieß es von den Statistikern. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien die Besitzumschreibungen von Pkw um etwas mehr als drei Prozent gesunken. Demnach wechselten im ersten Halbjahr 2026 noch rund 178.400 Pkw den Besitzer.