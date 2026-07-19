Nibelungen-Festspiele Die Nibelungen und das Ende der Blutlinien Claus Ambrosius 19.07.2026, 09:56 Uhr

i Sie gehen ihrem Ende entgegen: Maria Dragus als Kriemhild und Heiko Raulin als Hagen stehen sich im Finale des diesjährigen Stücks der Nibelungen-Festspiele, "Die Hunnenkönigin", gegenüber. dpa/Uwe Anspach

Was, wenn die Nibelungensage nie von ihren wahren Hauptfiguren erzählt wurde? Die Wormser „Hunnenkönigin“ rückt Kriemhild und die Frauen ins Zentrum – und macht aus dem Nationalmythos ein packendes Freilichtspektakel über Macht, Familie und Gewalt.

Ein Fazit der neuen Wormser „Hunnenkönigin“ wird gleich zu Beginn des Stücks formuliert: Während Männer ihr Blut auf den Schlachtfeldern vergießen und als Helden in die Geschichte eingehen, verbluten Frauen in den Laken des Kindbetts – und verschwinden aus den Chroniken.







Artikel teilen

Artikel teilen