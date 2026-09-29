Ein gesprengter Geldautomat ist nur der Anfang: «Explosive Mischung» schickt die dienstälteste «Tatort»-Kommissarin durch eine fiebrige Nacht mit Selbstjustiz, häuslicher Gewalt und Polizeikonflikten.

Ludwigshafen (dpa) – Ein Sanitäter presst einen Verband auf eine stark blutende Wunde. «Hier ist ein Tatort! Kamera aus! Sofort!» Hektische Bewegungen und kurze Befehle prägen die Szene. Schon die ersten Sekunden machen klar: Dieser Sonntagskrimi sich lässt nicht lange bitten. Er will hinein in eine fiebrige Nacht, in der es um mehr geht als einen gesprengten Geldautomaten.

«Explosive Mischung» heißt der SWR-«Tatort», den das Erste am 4. Oktober um 20.15 Uhr ausstrahlt. Es ist ein dynamischer, atmosphärisch dichter TV-Dauerbrenner über Gewalt, Misstrauen und eine Gesellschaft, in der manche das Recht in die eigene Hand nehmen (Regie und Drehbuch: Martin Eigler).

Eine Nacht, die immer dunkler wird

Ein Bankomat explodiert, der Täter bezahlt mit dem Leben. Die dienstälteste «Tatort»-Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und ihre Kollegin Johanna Stern (Lisa Bitter) ermitteln in der Nachtschicht, was hinter der mysteriösen Tat steckt. Schnell wird klar: Der Tote war Teil eines größeren Spiels. Und dieses Spiel findet in einer einzigen Nacht in Ludwigshafen statt.

In die Ermittlungen platzt Ulf Meisner (Christian Schneeweiß), der sich für den letzten Garanten von Ordnung im Brennpunktviertel hält. Seine Methode: klare Ansagen, harte Regeln, notfalls Selbstjustiz. «Wir übernehmen die Aufgaben, die Sie nicht mehr hinbekommen», sagt er zu Odenthal. Und legt nach: «Hat sich einer von euch mal die Mühe gemacht, mit den Menschen hier zu reden?»

Wo Gewalt beginnt

«Explosive Mischung» erzählt nicht nur von einer Automatensprengung. Der Krimi handelt auch von häuslicher Gewalt. Als Odenthal Meisners Frau befragt, sieht sie eine Platzwunde. Doch Isa Meisner (Hannah Ehrlichmann) weist Hilfe zurück. Das wirkt wie Trotz, wird aber zum erschütternden Hinweis auf eine Beziehung, in der Gewalt längst Alltag geworden ist – bis zum tödlichen Ende.

So verbindet der Krimi die öffentliche Gewalt mit der Gewalt hinter verschlossenen Türen. «Jeden zweiten Tag wird eine Frau von ihrem „Partner“ umgebracht», sagt Schauspielerin Folkerts. Es gebe nicht genug Plätze, um Frauen und Kinder wirklich zu schützen. «Das empfinde ich als Desaster.»

Neonblau und ziemlich pfälzisch

Besonders stark ist die Atmosphäre dieses 84. Odenthal-«Tatorts». Die Kamera (Andreas Schäfauer) taucht Ludwigshafen in blaugrünes Licht, zeigt blinkende Glücksspielautomaten, beleuchtete Passagen und den nächtlichen Blick vom Dach auf den Bahnhof Ludwigshafen-Mitte. Hunde bellen, irgendwo knallt es, ein Feueralarm piept. Im Hintergrund raucht das Kraftwerk.

Selbst das Polizeirevier bekommt einen regionalen Ton: Auf einem Schreibtisch steht ein pfälzisches Dubbeglas, dazu wird Dialekt gesprochen. Die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz ist nicht bloß Kulisse, sondern klingt, strahlt, dampft.

Auch die Polizei ist unter Druck

Eine feine Regie-Idee sind die Telefonate im Splitscreen. Während die Figuren räumlich getrennt sind, werden sie auf dem Bildschirm zusammengeführt. Je tiefer Ermittler Nico Langenkamp (Johannes Scheidweiler) in die eigene Vergangenheit eintaucht, desto gefährlicher wird sein Ausflug. Die Schlachthofgang um Chris Lohberg (Filip Schnack) wirkt dabei wie aus dem Kultfilm «Clockwork Orange» – stets bereit, aus Spiel Ernst werden zu lassen.

Im Polizeipräsidium brodelt es derweil. Chef Kurt Breising (Bernd Hölscher) will eine gute Geschichte für die Pressekonferenz. Stern reicht es. «Ich habe ein Riesenproblem mit Ihnen», sagt sie. Seine Antwort: «Wir sprechen uns noch.» Zwischen Hierarchie, öffentlichem Druck und persönlicher Reibung wird die Arbeit zum Konfliktfeld. Stark: Davina Chanel Fox als Ermittlerin Mara Herrmann.

Blendgranaten, Schüsse – und ein bitteres Ende

Am Ende eskaliert die Nacht in einer Geiselnahme im Präsidium. Die Gewalt, die auf den Straßen beginnt, landet im Herzen der Polizei. Im Keller kommt es zum blutigen Showdown. Blendgranaten zerreißen die Dunkelheit, Schüsse knallen, eine fiebrige Musik (Oliver Kranz) treibt die Handlung bis zum letzten Moment.

«Explosive Mischung» zeigt eine Stadt unter Spannung, Männer, die Gewalt mit Stärke verwechseln, Frauen, die sich gegen sie behaupten müssen, und eine Polizei, deren Autorität brüchig wird. Vor allem aber gelingt dem Film etwas, das ein guter «Tatort» können sollte: Er macht aus einer einzigen Nacht ein Abbild einer zunehmend zersplitterten Gesellschaft, in der es jederzeit knallen kann.