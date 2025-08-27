Die Rettungskräfte sind im Einsatz - ein Wohnhaus ist in Brand geraten. Die Menschen können es noch rechtzeitig verlassen.

Simmern (dpa/lrs) - Bei einem Wohnhausbrand in Simmern im Hunsrück ist ein Mensch verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge brannte am späten Dienstagabend das gesamte Gebäude.

Vier Menschen waren demnach im Haus, als das Feuer ausbrach, sie konnten das Gebäude laut Polizei aber rechtzeitig verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Weitere Informationen zu dem Brand im Rhein-Hunsrück-Kreis gab es zunächst nicht, auch die Brandursache wird noch ermittelt.