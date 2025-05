Igel (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall auf der B49 bei Trier sind ein Mensch tödlich und zwei Menschen schwer verletzt worden. An dem Unfall am Mittag zwischen Igel und Liersberg seien zwei Fahrzeuge beteiligt gewesen, teilte das Polizeipräsidium Trier mit. Weitere Angaben zu den Beteiligten und dem Hergang waren der Polizei zufolge zunächst nicht möglich. Die Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Vollsperrung der Strecke werde für die Dauer der Unfallaufnahme andauern, hieß es. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten an.

