Ludwigshafen (dpa) – Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der A65 mit vier Fahrzeugen ist ein 37 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen seien schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Zu dem Unfall sei es vor einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Kandel-Nord und Rohrbach im Südosten von Rheinland-Pfalz gekommen. Wie es genau dazu kam, wird laut Polizei noch ermittelt. Die Fahrbahn in Richtung Ludwigshafen war fünf Stunden gesperrt. Den Sachschaden gab die Polizei mit insgesamt 100.000 Euro an.

