Auf der Autobahn will ein Auto überholen, am Ende ist ein Mann tot und ein Mädchen verletzt. Noch sind viele Details unklar.

Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) – Ein 58 Jahre alter Mann ist bei einem Zusammenstoß während eines Überholvorgangs auf der Autobahn 65 bei Neustadt an der Weinstraße ums Leben gekommen. Eine 13 Jahre alte Beifahrerin in einem anderen Auto wurde leicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Demnach sei es nach derzeitigen Ermittlungen bei einem Überholvorgang am Freitagabend zu dem Zusammenstoß von drei Autos gekommen. Wer wen überholte, teilte die Polizei nicht mit. Ein weiterer Fahrer und eine Fahrerin blieben laut Mitteilung unverletzt. Die Fahrbahn war über mehrere Stunden gesperrt.