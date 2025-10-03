Rheinland-Pfalz-Report: Ein Stimmungsbild der Menschen im Land
Rheinland-Pfalz-Report
Ein Stimmungsbild der Menschen im Land
Mit dem „Rheinland-Pfalz-Report“ haben Radio RPR1 und unsere Zeitung ein gemeinsames landesweites Umfrageprojekt gestartet. Natürlich geht es um Politik und die Landtagswahl – aber nicht nur. Bald gibt es erste Ergebnisse.
Lesezeit 4 Minuten
Wie ist die politische Stimmung im Land? Welche Partei hat die Nase vorn? Und wie wohl fühlen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz – auch abseits der Politik? Genau diese Fragen wollen wir beantworten. Deshalb haben die Rhein-Zeitung und der Radiosender RPR1 den „Rheinland-Pfalz-Report“ ins Leben gerufen – ein neues Stimmungsbarometer ein halbes Jahr vor der Landtagswahl.