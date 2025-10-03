Rheinland-Pfalz-Report Ein Stimmungsbild der Menschen im Land 03.10.2025, 12:00 Uhr

i Der "Rheinland-Pfalz-Report" gibt ein Stimmungsbild der Menschen im Land. Der Chefredakteur der Rhein-Zeitung, Lars Hennemann (Mitte) und RPR1-Programmchef Andreas Holz (links) stellen den Report im Gespräch mit Jens Baumgart, Infochef von RPR1, vor. Jennifer Weyland

Mit dem „Rheinland-Pfalz-Report“ haben Radio RPR1 und unsere Zeitung ein gemeinsames landesweites Umfrageprojekt gestartet. Natürlich geht es um Politik und die Landtagswahl – aber nicht nur. Bald gibt es erste Ergebnisse.

Wie ist die politische Stimmung im Land? Welche Partei hat die Nase vorn? Und wie wohl fühlen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz – auch abseits der Politik? Genau diese Fragen wollen wir beantworten. Deshalb haben die Rhein-Zeitung und der Radiosender RPR1 den „Rheinland-Pfalz-Report“ ins Leben gerufen – ein neues Stimmungsbarometer ein halbes Jahr vor der Landtagswahl.







