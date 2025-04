Am Montag treten führende Liberale vor die Presse, um mitzuteilen, wer Justizminister werden soll. Die Veranstaltung gerät zur „Farce der Freien Demokraten“. So endet der FDP-Showdown mit einem „Schmierentheater“, kommentiert unser Korrespondent.

Bei der rheinland-pfälzischen FDP ist die innerparteiliche Entscheidungsschlacht am Montag mit einem miserablen Schmierentheater – vorerst – zu Ende gegangen. Auf dem Podium saßen genau die liberalen Laiendarsteller, die sich Führungskräfte nennen, und die sich zuvor tagelang gegenseitig mit so viel Dreck und Schlamm beworfen hatten, dass einem nur speiübel werden konnte: Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt, ihr Widersacher und Noch-Fraktionschef Philipp Fernis, seine Verbündeten Andy Becht und Carina Konrad sowie der am Machtkampf wohl unbeteiligte Justizstaatssekretär Matthias Frey.

Sie alle wollten in schlecht inszenierter Einigkeit den Zuhörern nun urplötzlich weismachen, dass an diesem Abend im noblen Mainzer Favorite Parkhotel die ganz große Aussprache und Versöhnung stattgefunden hat. Dass man nun wieder zueinandergefunden hat, den jeweils anderen für vertrauenswürdig hält – und gemeinsam im „Team FDP“ spielt. Friede, Freude, Eierkuchen: Welch eine Farce der Freien Demokraten.

Nach den rücksichtslosen Machtspielchen gibt es einzig und allein Verlierer

Nach den rücksichtslosen und einer Regierungspartei unwürdigen Machtspielchen gibt es bei der Freien Dilettantengruppe einzig und allein Verlierer. Da ist zuallererst die massiv beschädigte Wirtschaftsministerin. Ihr wurden aus dem Fernis-Flügel bis vor einigen Stunden noch Inkompetenz, Farblosigkeit und fehlende Wahrnehmbarkeit vorgeworfen, außerdem wurden ihr Teamfähigkeit und Integrität in die Partei abgesprochen.

Schmitt, die am Samstag mit einem Schlag unbestritten Parteichefin werden soll, wurde aus dem Hinterhalt und auch aus ihrem eigenen Haus attackiert, hyänenhaft fielen ihre Kontrahenten über sie her. Manche Liberale sprachen dieser Tage davon, dass die Ministerin – Zitat – „kaputtgemacht“ würde.

Aber auch das in ihrem Ministerium von Staatssekretär Becht gesäte Misstrauen sowie die verbreitete Missstimmung sind nun ganz sicher per ordre de mufti ein für alle Mal beendet! Es steht wieder business as usual im Wirtschaftsministerium an. Ende der Ironie.

Zu den Verlierern gehört zweifellos auch der neue Justizminister Fernis. Der ist zwar mit einer undurchschaubaren Skrupellos-Strategie an seinem Ziel angekommen – nämlich als Jurist Chef des Justizressorts zu werden. Mit seinem Intrigieren, Taktieren und Paktieren hat er sich jedoch verzockt – und sich gerade noch so in sein Traum-Amt gerettet. Ministrabel war Fernis’ Agieren auf gar keinen Fall. Die Fußstapfen, in die der FDP-Politiker tritt, sind nach dem Machtpoker noch viel größer geworden.

Als liberaler Wähler und noch viel mehr als Parteimitglied kann man nach all den Peinlichkeiten ganz viele Fragen haben. Unangenehme Fragen. Aber ein Aufbegehren ist von den FDP’lern nicht zu erwarten. Schließlich haben sie ihrem Parteichef Christian Lindner in Berlin monatelang emotionslos bei der Sabotage zugeschaut.

Und Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) muss sich darauf einstellen, demnächst zwei Streithähne am Kabinettstisch sitzen zu haben. Die Fortsetzung der Ampel ist fraglicher denn je.