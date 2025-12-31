Hasslocher Politiker tritt ab Ein Polizist in schlüpfrigen Querelen Robert Neuber 31.12.2025, 06:00 Uhr

Marcel Wirdemann (45), stellvertretender Leiter der Wasserschutzpolizei Rheinland-Pfalz, gibt seinen Posten als CDU-Beigeordneter der Gemeinde Haßloch auf. Es machen anonyme Hinweise auf sein liberales Liebesleben die Runde.

Bei der rheinland-pfälzischen Wasserschutzpolizei sorgt der stellvertretende Leiter Marcel Wirdemann (45) für schlüpfrigen Gesprächsstoff, bei der Haßlocher CDU für Zwist. Der Grund: Es wurden anonym Hinweise an Medien gegeben, dass Wirdemann, der 2023/24 die Kriminalinspektion Bad Kreuznach leitete, mit seiner Ehefrau ein sehr liberales Sexualleben führe und dass seine Frau an der Planung eines sogenannten „Lifestyleclubs“ bei Haßloch beteiligt ...







