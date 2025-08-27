Mit einer Schweigeminute erinnert das Bundesland an den 34-Jährigen. Ministerpräsidentin Rehlinger spricht von einem Zeichen der Solidarität.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Gedenken an den in Völklingen im Einsatz getöteten Polizeioberkommissar ruft die saarländische Landesregierung zu einer landesweiten Schweigeminute heute um 9.00 Uhr auf. Es gehe um «einen Moment des Mitgefühls und der Solidarität», sagte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD). «Unser Land trauert, und viele wollen ein Zeichen der Anteilnahme mit der Familie setzen.»

Das saarländische Innenministerium hat die Polizeibehörden der anderen Länder und des Bundes eingeladen, sich der Gedenkminute anzuschließen. Erwartet wird, dass sich bundesweit viele Polizeistellen beteiligen werden.

Der 34 Jahre alte Polizist war am Donnerstag gestorben, als er mit Kollegen versuchte, den mutmaßlichen Täter nach einem Überfall auf eine Tankstelle zu stellen. Laut Staatsanwaltschaft wurde er von sechs Schüssen getroffen, nachdem der 18 Jahre alte mutmaßliche Täter eine Dienstwaffe entrissen hatte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen Mordes.