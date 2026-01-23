Meinung zu Mercosur
Ein Bärendienst für die Brandmauer
Chefredakteur Lars Hennemann
Jens Weber/MRV

Die Grünen haben nicht als Einzige im Europaparlament ein Stoppzeichen für das Mercosur-Abkommen gesetzt, aber ohne sie wäre es nicht möglich gewesen. Damit haben sie entgegen den Parolen im hiesigen Landtagswahlkampf die Brandmauer torpediert. 

„Soll man pauschal das Gegenteil von dem machen, was Populisten und Radikale machen? Auch wenn man dann eine falsche Entscheidung trifft?“ Man stelle sich vor, diese Sätze stammten von einem Vertreter oder einer Vertreterin der CDU, vorzugsweise aus einem der Landesverbände in den neuen Bundesländern.

