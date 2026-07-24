Merz bildet Kabinett um Eifeler Verkehrsminister Patrick Schnieder muss gehen Sebastian Stein, Bernd Wientjes 24.07.2026, 10:23 Uhr

i Patrick Schnieder (CDU) lebt in Arzfeld in der Vulkaneifel. Michael Ukas/dpa

Die Regierungsumbildung von Bundeskanzler Friedrich Merz trifft überraschend auch Verkehrsminister Patrick Schnieder. Der Eifeler ist erst seit 14 Monaten im Amt.

Der Eifeler Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) muss seinen Posten räumen. Das berichteten übereinstimmend mehrere Medien. Demnach will Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den 58-Jährigen im Zuge einer größeren Kabinettsumbildung ersetzen. Schnieder, der in Arzfeld in der Eifel lebt, war erst seit 14 Monaten im Amt.







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