Die Regierungsumbildung von Bundeskanzler Friedrich Merz trifft überraschend auch Verkehrsminister Patrick Schnieder. Der Eifeler ist erst seit 14 Monaten im Amt.
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Der Eifeler Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) muss seinen Posten räumen. Das berichteten übereinstimmend mehrere Medien. Demnach will Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den 58-Jährigen im Zuge einer größeren Kabinettsumbildung ersetzen. Schnieder, der in Arzfeld in der Eifel lebt, war erst seit 14 Monaten im Amt.