Verlierer des Geldes gesucht
Ehrlicher Finder: Junge findet 500 Euro und gibt sie ab
Geld abheben
Eigentlich wollte der 13-Jährige selbst Geld abheben. (Symbolbild)
Fabian Sommer. DPA

Ein 13-Jähriger entdeckt 500 Euro im Geldautomaten – und zeigt, wie Ehrlichkeit geht. Die Polizei lobt sein Handeln ausdrücklich.

Lesezeit 1 Minute

Rheinzabern (dpa/lrs) – 500 Euro in bar hat ein Junge in einem Geldautomaten im Landkreis Germersheim gefunden. Doch anstatt das Geld einzustecken, wandte der 13-Jährige sich direkt an seinen Vater, wie die Polizei mitteilte. Eigentlich habe der 13-Jährige selbst Geld abheben wollen, doch am Automaten habe er die 500 Euro gefunden, die wohl ein vorheriger Nutzer vergessen habe.

Gemeinsam mit seinem Vater brachte er das Geld zur Polizei in Germersheim. «Die Polizei spricht dem ehrlichen Finder ein ganz großes Lob und ein herzliches Dankeschön für dieses vorbildliche und vorbildhafte Verhalten aus», hieß es von der Polizei. Die Polizei ermittelt nun zum Verlierer des Geldes.

© dpa-infocom, dpa:260825-930-578684/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Finanzen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten