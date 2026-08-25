Rheinzabern (dpa/lrs) – 500 Euro in bar hat ein Junge in einem Geldautomaten im Landkreis Germersheim gefunden. Doch anstatt das Geld einzustecken, wandte der 13-Jährige sich direkt an seinen Vater, wie die Polizei mitteilte. Eigentlich habe der 13-Jährige selbst Geld abheben wollen, doch am Automaten habe er die 500 Euro gefunden, die wohl ein vorheriger Nutzer vergessen habe.

Gemeinsam mit seinem Vater brachte er das Geld zur Polizei in Germersheim. «Die Polizei spricht dem ehrlichen Finder ein ganz großes Lob und ein herzliches Dankeschön für dieses vorbildliche und vorbildhafte Verhalten aus», hieß es von der Polizei. Die Polizei ermittelt nun zum Verlierer des Geldes.