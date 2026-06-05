Ein Mann ist wegen des Verdachts auf Missbrauch und Vergewaltigung festgenommen worden. Er soll schon länger von seinen Funktionen in einem buddhistischen Kloster entbunden gewesen sein.

Otterberg (dpa) – Ein 59 Jahre altes ehemaliges Mitglied eines buddhistischen Klosters in Otterberg bei Kaiserslautern ist wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Vergewaltigung festgenommen worden. Ihm werden mehr als 100 Fälle vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und die Polizei Westpfalz mitteilten.

Die Taten sollen sich zwischen 2010 und Sommer 2012 sowie 2020 und 2021 ereignet haben. Der 59-Jährige war laut Mitteilung früher ein führendes Mitglied des Klosters. Er sei «schon vor längerer Zeit von allen Funktionen im Kloster entbunden worden und hatte dort kein Wohnrecht mehr», hieß es von den Ermittlerinnen und Ermittlern.

Festnahme in Hotel in Kaiserslautern

Der Mann wurde demnach am Dienstag festgenommen. «Bevor er nunmehr in einem Kaiserslauterer Hotel ausfindig gemacht und verhaftet werden konnte, hielt er sich dort versteckt», schrieben die Behörden.

Ein Richter des Amtsgerichts Kaiserslautern habe wegen Fluchtgefahr Haftbefehl gegen den 59-Jährigen erlassen. «Der Mann hat von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht», hieß es. Er wurde demnach in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Weitere Details teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht mit.