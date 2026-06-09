Thomas de Maizière in Koblenz
Wie ein „Klempner der Macht“ den Staat reparieren will
Ex-Innenminister Thomas de Maizière (CDU, rechts) im Gespräch mit Lars Hennemann, Chefredakteur unserer Zeitung: Der frühere Spi
Ex-Innenminister Thomas de Maizière (CDU, rechts) im Gespräch mit Lars Hennemann, Chefredakteur unserer Zeitung: Der frühere Spitzenpolitiker sprach im Justizzentrum Koblenz darüber, wie der Stadt schneller und effektiver werden könnte. Oberste Maxime: „Der Staat muss können, was er können muss.“
Winfried Scholz

Langsam, träge, bürokratisch, überreguliert: So wirkt Deutschland anno 2026 auf viele. Thomas de Maizière (CDU) war maßgeblich beteiligt an einer Initiative, die Verkrustungen aufbrechen will. Darüber sprach der Ex-Innenminister jetzt in Koblenz.

Lesezeit 4 Minuten
Eine Geschichte aus der Baustellen-Republik Deutschland: In Bonn wurde kürzlich aus statischen Gründen die Nordbrücke gesperrt. Nun heißt es, Bau und Planung einer neuen Brücke werden 14 Jahre dauern. In Genua in Italien wurde die 2018 eingestürzte Autobahnbrücke in nur drei Jahren wieder neu aufgebaut.

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