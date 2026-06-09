Wie ein „Klempner der Macht“ den Staat reparieren will

Langsam, träge, bürokratisch, überreguliert: So wirkt Deutschland anno 2026 auf viele. Thomas de Maizière (CDU) war maßgeblich beteiligt an einer Initiative, die Verkrustungen aufbrechen will. Darüber sprach der Ex-Innenminister jetzt in Koblenz.

Eine Geschichte aus der Baustellen-Republik Deutschland:

In Bonn wurde kürzlich aus statischen Gründen die Nordbrücke gesperrt.

Nun heißt es, Bau und Planung einer neuen Brücke werden 14 Jahre dauern.

In Genua in Italien wurde die 2018 eingestürzte Autobahnbrücke in nur drei Jahren wieder neu aufgebaut.