Die Rhein-Zeitung verlost unter allen Newsletter-Abonnenten 20 Jubiläums-Pakete, bestehend je aus einer Tasse und einem Tablet- und Smartphone-Halter. Wer sich bis zum 31. Juli 2026 registriert oder bereits registriert ist, nimmt automatisch an der Verlosung teil – und bekommt zusätzlich jeden Tag die besten regionalen Inhalte direkt ins Postfach.

Mit den Newslettern der Rhein-Zeitung sind Sie näher dran an dem, was Ihre Region bewegt. Täglich kuratiert starten Sie bestens informiert in den Tag. Insgesamt 19 Newsletter stehen zur Auswahl – von regionalen Ausgaben über Nachrichten aus aller Welt bis hin zu spezialisierten Sport-Newslettern. Sie entscheiden, was Sie lesen möchten, wir liefern Relevanz statt Informationsflut. Die Newsletter finden Sie unter www.rhein-zeitung.de/newsletter

Als Dankeschön fürs Abonnieren gibt es aktuell einen besonderen Anreiz anlässlich des großen Jubiläums „80 Jahre Rhein-Zeitung“ sowie „25 Jahre E-Paper“: Unter allen, die sich bis einschließlich 31. Juli 2026 für mindestens einen RZ-Newsletter registriert haben, verlosen wir 20 Jubiläums-Pakete, bestehend je aus einer Tasse im schicken Design zu „80 Jahre Rhein-Zeitung“ und einem Tablet- und Smartphone-Halter „25 Jahre E-Paper“ aus Holz. Genießen Sie Ihren Kaffee aus der exklusiven Jubiläums-Tasse und lesen Sie die wichtigsten Nachrichten aus den Newslettern oder im E-Paper. Für alle digitalen Leser sorgt der praktische Halter dafür, dass Smartphone oder Tablet jederzeit bequem platziert sind.

Kurz gesagt: Jetzt anmelden lohnt sich doppelt. Sie sichern sich Ihre Gewinnchance – und erhalten dauerhaft hochwertigen, unabhängigen Journalismus aus Ihrer Region direkt per E-Mail.