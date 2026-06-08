Die Pläne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zur Reform des Gesundheitswesens sind nach Ansicht des Geschäftsführers der Marienhaus-Gruppe unausgewogen und zur langfristigen Lösung der Probleme nur bedingt tauglich.
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Die angestrebten Änderungen im Gesundheitswesen rufen insbesondere bei den Krankenhausträgern große Sorgen hervor. Sebastian Spottke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Marienhaus-Gruppe, die unter anderem Kliniken in Neuwied, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Burgbrohl, Waldbreitbach, Mainz sowie an zahlreichen weiteren Orten in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland betreibt, äußert jetzt im Gespräch mit unserer Zeitung deutliche ...