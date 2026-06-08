Marienhaus-Chef übt Kritik „Weil der Bund sich drückt, droht uns Personalabbau“ Lars Hennemann 08.06.2026, 10:00 Uhr

i Sebastian Spottke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Marienhaus-Gruppe, äußert im Gespräch mit unserer Zeitung deutliche Kritik an den Plänen von Ministerin Nina Warken (CDU). Merle Koenig/Marienhaus-Gruppe

Die Pläne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zur Reform des Gesundheitswesens sind nach Ansicht des Geschäftsführers der Marienhaus-Gruppe unausgewogen und zur langfristigen Lösung der Probleme nur bedingt tauglich.

Die angestrebten Änderungen im Gesundheitswesen rufen insbesondere bei den Krankenhausträgern große Sorgen hervor. Sebastian Spottke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Marienhaus-Gruppe, die unter anderem Kliniken in Neuwied, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Burgbrohl, Waldbreitbach, Mainz sowie an zahlreichen weiteren Orten in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland betreibt, äußert jetzt im Gespräch mit unserer Zeitung deutliche ...







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