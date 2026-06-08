Himmerod, Marienburg und Co.
Was wird aus Problem-Immobilien des Trierer Bischofs?
Die Zukunft des Eifeler Klosters Himmerod ist weiter ungewiss.
Die Zukunft des Eifeler Klosters Himmerod ist weiter ungewiss.
Mario Hübner/Trierischer Volksfreund

Drei Prestige-Immobilien des Bistums Trier, darunter die Marienburg bei Pünderich und die Abtei Himmerod, stehen seit Jahren für Stillstand und Sanierungsstau. Gibt es jetzt endlich Hoffnung darauf, dass sich etwas bewegt?

Lesezeit 3 Minuten
Was passiert eigentlich mit den drei Sorgenkindern des Bistums Trier: Himmerod, Robert-Schuman-Haus und Marienburg? Die großen Immobilien an Mosel und Eifel stehen seit langer Zeit zum Verkauf oder suchen Investoren. Nun gibt es erneut Hoffnung, dass sich bei den größtenteils ungenutzten und sanierungsbedürftigen Gebäuden etwas bewegen könnte.

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Rheinland-PfalzGlaube & Kirche

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