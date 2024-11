Umweltminister tagen im Ahrtal Eder: „Zeichen der Solidarität an die Bürger senden“ 26.11.2024, 14:46 Uhr

i Wie kann Klimaschutz dauerhaft gefördert werden? Laut dem rheinland-pfälzischen Umweltministerin - hier Ministerin Katrin Eder - könnte dabei eine Grundgesetzänderung helfen. Das ist eines der Themen bei der Umweltministerkonferenz im Ahrtal. Uwe Anspach/dpa

Die Umweltminister der Länder und des Bundes kommen von Mittwoch bis Freitag im Ahrtal zusammen. Der Versammlungsort ist bewusst gewählt. Bei der Zusammenkunft geht es zum Beispiel um Klima- und Hochwasserschutz - und eine wichtige Entscheidung.

Das von der Flutkatastrophe schwer getroffene Ahrtal ist sogar in Ländern wie Costa Rica, Indien oder Pakistan bekannt. Das berichtete die rheinland-pfälzische Klimaschutz- und Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) nach ihrer Teilnahme an der Weltklimakonferenz in der vergangenen Woche im aserbaidschanischen Baku.

