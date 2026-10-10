Als sie einen E-Scooter-Fahrer anhalten, riechen die Polizisten Alkohol und Cannabis. Dann fällt dem Mann auch noch ein Tütchen mit Pulver aus der Hosentasche.

Bingen (dpa/lrs) – Ein E-Scooter-Fahrer ist in Bingen mutmaßlich unter Alkohol- und Cannabiseinfluss unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle fanden Polizisten zudem ein Tütchen mit Amphetamin, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten rochen bei dem 23-Jährigen in der Nacht zum Samstag Alkohol und Cannabis. Ein Atemalkoholtest ergab 0,49 Promille. Den Cannabiskonsum räumte der Mann den Angaben zufolge ein. Während der Kontrolle fiel ihm zudem ein Tütchen mit einer pulverförmigen Substanz aus der Hosentasche. Dabei handelte es sich laut Polizei um Amphetamin.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe angeordnet. Er war bereits im Juni wegen einer Fahrt unter Cannabiseinfluss aufgefallen. Neben dem Verdacht, unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren zu sein, muss er sich laut Polizei auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.