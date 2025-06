Eine Frau will im Kreis Saarlouis mit dem Auto abbiegen und übersieht dabei offenbar einen entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer. Es kommt zum Zusammenstoß.

Saarwellingen (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall in Saarwellingen (Landkreis Saarlouis) ist ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 65-jährige Frau am Mittwochabend nach ersten Erkenntnissen mit ihrem Pkw abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des ihr entgegenkommenden Mannes. Der 49-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.