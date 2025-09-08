Nach Sonne am Wochenende wird es nun ungemütlich: In Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden teils kräftiger Regen und Gewitter vorhergesagt. Auch der Landkreis Ahrweiler warnt die Bevölkerung.

Offenbach (dpa/lrs) - Nach einem spätsommerlichen Wochenende wird es zum Wochenstart ungemütlicher in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts zeigt sich der Himmel am Montag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise kann es schauerartigen Regen geben. Zum Abend ziehen teils auch Gewitter auf, lokal seien auch Unwetter möglich. Die Temperaturen erreichen 21 bis 24 Grad.

Für die Nacht zum Dienstag hat der DWD eine Unwetterwarnung herausgegeben. Durch kräftigen, mehrstündigen Starkregen und Gewitter könne zu raschen Überflutungen von Straßen, Unterführungen und Kellern kommen. Auch Aquaplaning und Erdrutsche seien möglich.

Hochwasserwarnung für den Landkreis Ahrweiler

Der Landkreis Ahrweiler hat ebenfalls bereits eine Warnung für die Nacht zum Dienstag herausgegeben, es werden Niederschläge von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter erwartet. Punktuell könne auch noch mehr Regen fallen, insbesondere in Kombination mit Gewittern.

Am Dienstag ist es den Prognosen zufolge zunächst vielfach stark bewölkt. Teils kann es noch kräftigen schauerartigen Regen, gebietsweise auch Starkregen geben. Auch Unwetter werden nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad.