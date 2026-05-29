Wenig Regen, viel Sonne: In Rheinland-Pfalz zeigte sich der Frühling von seiner milden Seite. Mit 10,8 Grad im Schnitt war das Frühjahr in Rheinland-Pfalz deutlich wärmer als üblich.

Mainz/Offenbach (dpa/lrs) – Das Frühjahr ist in Rheinland-Pfalz ungewöhnlich mild und sonnig gewesen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Temperatur lag im Schnitt bei 10,8 Grad und damit etwa 2,7 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Dieser liegt bei 8,1 Grad.

«Zum Mai-Finale verabschiedete sich die Jahreszeit hochsommerlich», schreibt der Wetterdienst. Regional stiegen die Temperaturen demnach auf mehr als 30 Grad.

Wenig Regen, viel Sonne

Regen gab es hingegen weniger als im Schnitt. Laut vorläufiger Auswertung kamen in Rheinland-Pfalz etwa 124 Liter pro Quadratmeter Niederschlag runter. Im Vergleichszeitraum waren es 191 Liter pro Quadratmeter.

Die Sonne ließ sich diesen Frühling besonders oft im Bundesland blicken. Rheinland-Pfalz kam laut Wetterdienst auf 683 Sonnenstunden – deutlich mehr als die 453 Sonnenstunden im Mittel der Referenzperiode.

Deutschlandweit war der Frühling nach einer vorläufigen Auswertung des DWD deutlich wärmer und sonniger als im Schnitt. «Die Sonne spendierte außergewöhnlich viele Stunden und ließ das Frühjahr vielerorts eher an südlichere Breiten erinnern.»