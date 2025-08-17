Diebe machen sich an einem Zaun zu schaffen. Ihr Ziel ist nicht etwa Schmuck und Gold, sondern der Fischteich.

Blankenrath (dpa/lrs) – Dutzende Fische sind aus zwei Teichen auf einem Privatgrundstück in Blankenrath (Kreis Cochem-Zell) gestohlen worden. Die unbekannten Täter pumpten zudem das gesamte Wasser aus einem der beiden Teiche ab, wie die Polizei mitteilte. Die Täter hatten den Zaun verbogen, um auf das abgelegene Grundstück zu gelangen. Insgesamt wurden den Angaben zufolge zwischen vergangenem Sonntag und Donnerstag rund 40 Forellen und zwei Karpfen gestohlen.