Leuchtende Figuren statt Sternwirbel: Die Mainzer Johannisnacht geht mit einem bislang einzigartigen Spektakel am Nachthimmel zu Ende.

Mainz (dpa/lrs) – Die traditionelle Mainzer Johannisnacht ist erstmals mit einer Drohnen-Licht-Show zu Ende gegangen. Die etwa zwölfminütige von Musik begleitete Show war eine Hommage an den berühmtesten Sohn der Stadt, den Erfinder des Buchdrucks, Johannes Gutenberg. Er wurde vor 625 Jahren in Mainz geboren. Auch der Fußball-Bundesligist Mainz05 fand sich am Nachthimmel wieder. Insgesamt waren nach Angaben der Stadt rund 200 Drohnen im Einsatz.

Normalerweise endet das viertägige Volksfest mit einem Feuerwerk. «Wir testen das jetzt in diesem Jahr mal», hatte die scheidende Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD) gesagt. Die Drohnen-Show ist fast doppelt so teuer wie ein Feuerwerk, für das in der Regel etwa 15.000 Euro veranschlagt werden, wie ein Stadtsprecher sagte. Die Drohnen-Licht-Show gilt aber als umweltfreundlicher und weniger belastend für Tiere.

Bis zuletzt war wegen Windböen nicht ganz sicher, ob die Drohnen starten konnten. Für ein Feuerwerk wäre es dann aber auch zu windig gewesen, hieß es bei der Stadt.