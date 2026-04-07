Nach Durchsuchungen in zwei Bundesländern nimmt die Polizei sechs Verdächtige fest. Gefunden werden große Mengen Drogen, Waffen und eine Amphetaminküche.

Neunkirchen/Frankenthal (dpa/lrs) – Nach Durchsuchungen wegen Betäubungsmittelkriminalität hat die Polizei sechs Menschen festgenommen. Sechs Wohnungen seien am Karsamstag durchsucht worden, drei davon im rheinland-pfälzischen Frankenthal und drei im saarländischen Neunkirchen, teilte die Polizei mit. Bei den Festgenommenen handele es sich um fünf Männer und eine Frau im Alter zwischen 27 und 62 Jahren.

Bei den Durchsuchungen seien zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden, hieß es. Darunter seien etwa Amphetamin im mittleren zweistelligen Kilogrammbereich, mehrere Kilogramm Marihuana und Haschisch sowie Schuss-, Hieb- und Stichwaffen.

Festgenommene in Untersuchungshaft

Die Ermittler hätten zudem eine «Amphetaminküche mit entsprechender Laborausstattung» gefunden. Zudem seien noch mehrere Tausend Euro Bargeld und zwei Fahrzeuge sichergestellt worden. Eines der beiden Fahrzeuge mit über 500 PS sei demnach für den Transport von Betäubungsmitteln eingesetzt worden.

Gegen alle sechs Festgenommenen sei am Ostersonntag ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Laut dem saarländischen Innenminister Reinhold Jost (SPD) handelte es sich um eine «organisierte Rauschgiftgruppe». «Die sichergestellten Drogen, Waffen und Produktionsanlagen machen die Gefährlichkeit deutlich», sagte Jost der Mitteilung zufolge.