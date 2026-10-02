Polizisten stellen in Kaiserslautern 1,5 Kilogramm Marihuana und mehrere tausend Euro sicher. Zwei Männer werden festgenommen – einer sitzt in Untersuchungshaft.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Bei Ermittlungen wegen des Verdachts auf illegalen Drogenhandel hat die Polizei in Kaiserslautern zwei Männer im Alter von 27 und 49 Jahren festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, stellten die Ermittler bereits in der Nacht zum Mittwoch in ihrem Auto 1,5 Kilogramm Marihuana und mehrere tausend Euro Bargeld sicher. Zudem wurden mehrere Wohnungen durchsucht.

Die Beamten ermitteln den Angaben zufolge gegen eine Gruppe, deren Mitglieder verdächtigt werden, mit Kokain, Amphetamin und Cannabis zu handeln. Weitere Beweismittel seien bei den Durchsuchungen beschlagnahmt worden. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Der 27-Jährige wurde dem Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Gericht Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen gegen den 49-jährigen mutmaßlichen Komplizen dauern laut Mitteilung an. Er kam auf freien Fuß. Nach bisherigem Ermittlungsstand werde ihm nur ein untergeordneter Tatbeitrag zur Last gelegt, hieß es.