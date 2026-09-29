Mehrere Monate lang ermittelt die Polizei gegen zwei mutmaßliche Drogenhändler. Bei der Durchsuchung einer Gaststätte in Speyer finden die Beamten Kokain und weitere Beweismittel.

Speyer (dpa/lrs) – Seit rund einem Jahr sollen sie in einer Gaststätte in Speyer Kokain verkauft haben: Wegen dieses Verdachts sitzen ein 60-Jähriger und eine 53-Jährige jetzt in Untersuchungshaft. Polizisten durchsuchten die Gaststätte am vergangenen Donnerstag, wie Polizei und Staatsanwaltschaft nun mitteilten. In einem Auto und in einem Briefkasten fanden sie demnach umfangreiche Beweismittel – unter anderem etwa 60 Gramm Kokain, Verpackungsmaterial, ein Messer und rund 2.300 Euro Bargeld.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft hatten nach eigenen Angaben vor der Durchsuchung mehrere Monate lang ermittelt. Polizisten nahmen den Mann und die Frau vorläufig fest. Den beiden Verdächtigen wird unerlaubtes Handeltreiben mit Kokain in nicht geringer Menge vorgeworfen. Am Freitag wurden sie einem Haftrichter vorgeführt und danach in unterschiedliche Gefängnisse gebracht.