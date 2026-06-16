Mehr als 100 Zweitliga-Einsätze und sogar ein Bundesliga-Spiel: Saarbrückens Zugang Christian Kühlwetter bringt viel Erfahrung mit.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat Christian Kühlwetter unter Vertrag genommen. Der Offensivspieler wechselt vom Kontrahenten SSV Jahn Regensburg ins Saarland, wie der FCS mitteilte. Kühlwetters Vertrag in der Oberpfalz wurde nicht verlängert.

Der gebürtige Bonner war 2024 vom 1. FC Heidenheim nach Regensburg gewechselt. Für Heidenheim bestritt er sogar ein Bundesliga-Spiel.

Kühlwetter will in Saarbrücken Verantwortung übernehmen

«Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit der Mannschaft loszulegen», sagte der 30-Jährige.

Kühlwetter bestritt in der 2. Bundesliga mehr als 100 und in der 3. Liga fast 90 Partien. Seine Verpflichtung sei ein «guter Impuls von außen», erklärte Sportvorstand Markus Thiele. Kühlwetter sei ein «flexibler Stürmer», der in das Spielsystem des FCS passe, so Thiele. Details zur Vertragslaufzeit nannte der Club nicht.