Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Bei einem Unfall in Bad Kreuznach sind am Freitag eine 56-jährige Frau und ihr dreijähriges Kind verletzt worden. Das Kind habe sich zunächst laut Polizeiangaben beim Rückwärtsausparken in der Mannheimer Straße offenbar selbst abgeschnallt, eine Tür geöffnet und sei auf die Fahrbahn gestürzt. Die Mutter habe demnach ihr Auto verlassen, um zu Hilfe zu eilen.

Sie habe vergessen, so die Polizei, den Automatikwahlhebel auf «Parken» zu stellen. Das Fahrzeug sei daraufhin führerlos weitergerollt. Beim Versuch, das Kind aus dem Gefahrenbereich zu ziehen, sei die Frau mit dem linken Bein von ihrem Fahrzeug überrollt worden. Anschließend sei der Wagen gegen ein geparktes Fahrzeug geprallt. Mutter und Kind seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden belaufe sich laut Polizei auf rund 16.000 Euro.