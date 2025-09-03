Mainz (dpa/lrs) – Ein 43-jähriger Mann hat an einem einzigen Tag gleich dreimal die Mainzer Polizei auf den Plan gerufen. Er muss nun mit einer Vielzahl von Strafverfahren rechnen, unter anderem wegen Diebstahl, Hehlerei, Körperverletzung und Bedrohung, wie die Polizei mitteilte.

Zunächst soll der Mann aus einer Kirche in der Altstadt einen Kerzenständer entwendet haben. Laut den Angaben alarmierte ein Zeuge die Beamten. Als diese eintrafen, sei der Beschuldigte allerdings nicht mehr in der Kirche gewesen.

Am Dienstagabend habe sich dann noch ein weiterer Zeuge bei der Polizei gemeldet, da ein Mann vom Nachbartisch in einer örtlichen Gaststätte ihm einen Kerzenständer zum Kauf angeboten hätte. «Dumm nur, dass ausgerechnet der potenzielle Käufer auch bei der Kirche arbeitet und erkennt, dass es sich um Diebesgut handeln muss», erklärte die Polizei. Der Beschuldigte habe daraufhin alle Vorwürfe abgestritten, der Kerzenständer sei aber trotzdem bei ihm entdeckt worden.

Laut der Polizei fiel der 43-jährige Ingelheimer dann wenige Stunden später erneut negativ auf, als er in einer weiteren Kneipe mit einem Gast in einen heftigen Streit geraten war und diesen festhielt. Anschließend habe er mit dem Tod gedroht. Gegenüber der eintreffenden Polizei, die nun ein drittes Mal wegen des Mannes im Einsatz war, habe er sich ebenfalls aggressiv gezeigt. Den Angaben zufolge verbrachte der Mann die Nacht bei der Polizei.