Die Bewohner mussten kurzzeitig ins Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich der Brand ausbreitet.

Brebach-Fechingen (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Brebach-Fechingen sind drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, brach das Feuer am Montagabend aus. Drei Bewohner des Anwesens wurden durch Brandrauch leicht verletzt und mussten im Krankenhaus ambulant versorgt werden.

Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte gelöscht, die Flammen griffen nicht auf weitere Gebäudeteile über. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Während der Löschmaßnahmen musste eine Straße kurzzeitig voll gesperrt werden.