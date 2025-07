In Hachenburg beschäftigen mehrere Unfälle innerhalb kurzer Zeit die Einsatzkräfte. Die Polizei mahnt zur Achtsamkeit.

Hachenburg (dpa/lrs) – Wegen mehrerer Unfälle innerhalb einer Stunde waren Polizei und Rettungskräfte in Hachenburg (Westerwaldkreis) im Dauereinsatz. Zunächst sei es auf der B413 zwischen Merkelbach und Hachenburg am Morgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem überholenden Motorrad und einem Auto gekommen, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer stürzte demnach und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Kurze Zeit später sei ein 13 Jahre alter Pedelecfahrer in Hachenburg leicht verletzt worden, als eine auf dem Gehweg parkende Autofahrerin die Pkw-Tür unachtsam geöffnet habe, hieß es. Der Radfahrer sei gegen die geöffnete Fahrzeugtür geprallt und gestürzt.

Schließlich sei ein 84 Jahre alter Fußgänger mit Rollator in Hachenburg von einem abbiegendem Pkw erfasst worden. Eine Autofahrerin habe ihn beim Abbiegen von einem Parkplatz auf die Fahrbahn aus Unachtsamkeit zu spät bemerkt, hieß es. Der 84-Jährige sei dabei leicht verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Appell der Polizei zu mehr Aufmerksamkeit

Die Unfälle zeigten, wie schnell es im Straßenverkehr zu gefährlichen Situationen kommen könne – oft durch kleine Unachtsamkeiten. Die Polizei appellierte daher an alle Verkehrsteilnehmer, jederzeit aufmerksam, vorausschauend und rücksichtsvoll unterwegs zu sein. In allen Fällen hätten unbeteiligte Verkehrsteilnehmer umsichtig reagiert und vorbildlich Erste Hilfe geleistet, lobte sie.