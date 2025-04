Drei Tote im Westerwald – Was wir wissen und was nicht

Die Polizei findet drei Menschen tot in einem Wohnanwesen in Weitefeld im Westerwald. Die Bevölkerung soll achtsam sein.

Weitefeld (dpa) – Drei Menschen sind in Weitefeld im Westerwald tot aufgefunden worden. Am Morgen ist die Lage in dem kleinen Ort unklar. Was wir wissen – und was nicht.

Was wir wissen

- Die drei Toten wurden alle auf einem «Wohnanwesen» in Weitefeld im Kreis Altenkirchen gefunden.

- Die Polizei geht von einem Kapitaldelikt aus.

- Das Verbrechen soll sich in den frühen Morgenstunden ereignet haben.

- Der oder die Täter sind auf der Flucht, die Polizei suchte nach einer Person.

- Die Polizei bittet die Menschen in der Region darum, keine Anhalter mitzunehmen. Es bestehe aber keine konkrete Gefahr für die Bevölkerung.

- Die Polizei ist am Morgen, auch mehrere Stunden nach dem Verbrechen, nach eigenen Angaben mit starken Kräften vor Ort.

- Die Gemeinde Weitefeld liegt im Westerwald im Landkreis Altenkirchen. Knapp 2300 Menschen leben dort in den beiden Ortsteilen. Sie gilt als älteste Gemeinde im Kreisgebiet, der Ortsname wurde erstmals 848 urkundlich erwähnt.

Was wir nicht wissen

- Details zu den Opfern sind nicht bekannt, auch nicht in welchem Verhältnis die drei Toten zueinander standen.

- Wie die drei Menschen genau ums Leben kamen, ist nicht bekannt.

- Ob die Ermittler von einem oder mehreren Tätern ausgehen, ist derzeit unklar.

- Welches Motiv der oder die Täter hatte, ist ebenfalls völlig unklar.